Elemosina negata - doppia aggressione per un 37enne | un arresto e una denuncia

(Di lunedì 22 aprile 2024)per una. È quanto racconta Milano Today sull’assolto subito da unegiziano in piazzale Gabriele Rosa a Milano. Un 28enne marocchino e una donna di 37, sua connazionale, sono stati arrestati dalla polizia. Il primo ha avvicinato la vittima chiedendo qualche moneta, al rifiuto è scattata la rappresaglia con pugni e calci. La vittima ha però chiesto aiuto a una volante del commissariato Mecenate che passava in zona e ha segnalato l’aggressore agli agenti. L’uomo si è mostrato aggressivo anche nei loro confronti ed è statoto anche per resistenza a pubblico ufficiale. Mentre i poliziotti lo identificavano unaha afferrato una bottiglia di vetro e ha colpito alla testa la vittima dell’. I ...

