Elementi fuorilegge lanciano razzi dall' Iraq su una base militare Usa in Siria

(Di lunedì 22 aprile 2024) Almeno cinquesono stati lanciatia città irachena di Zummar, a nord-ovest di Mosul nella provincia di Nineveh, verso unaamericana nel nord-est della. Lo hanno riferito fonti della sicurezza irachena alla Xinhua a condizione di anonimato. Si tratta del primo attacco contro le forze americane'inizio di febbraio, quando i gruppi sostenuti'Iran inhanno fermato i loro attacchi contro le truppe americane. L'attacco è stato condotto il giorno dopo che il primo ministro iracheno Mohammed Shia al-Sudani è tornato da una visita negli Stati Uniti dove ha incontrato il presidente americano Joe Biden. In una nota stampa diffusae forze di sicurezza irachene si legge che «...

Razzi dall’Iraq verso base coalizione a guida Usa in Siria - Diversi razzi sono stati lanciati dal nord dell’Iraq in direzione di una base della coalizione internazionale anti-jihadista a guida Usa in Siria. Lo affermano le forze di sicurezza irachene, dicendo ...swissinfo.ch

Attacco a base americana in Siria, razzi dall'Iraq. Kataib Hezbollah minaccia: «È solo l'inizio» - Almeno cinque razzi sono stati lanciati dalla città irachena di Zummar, a nord-ovest di Mosul nella provincia di Nineveh, verso una base militare americana nel nord-est della Siria. Lo hanno riferito ...leggo