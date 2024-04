Eda Marì torna con TOSSIC

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 22 aprile 2024) da venerdì 26 aprile in digitale e in radio. Con questo brano, la cantautrice è finalista a MUSICULTURA 2024. Andiamo ad approfondire. Il 26 aprile esce “” di EdaDa venerdì 26 aprile sarà disponibile in digitale e in radio “”(Dischi dei Sognatori/ADA Music Italy) il nuovo brano della cantautrice calabrese Eda. Cosa rappresenta “”? “” è un brano dalle sonorità urban pop, che sperimenta un nuovo linguaggio, facendo mix di dialetti, tenendo così in vita le origini dell’artista. Edain “” descrive la sua concezione dell’amore e della voglia d’amare, paragonandolo all’amore per la sua terra. Attraverso il ritornello e le sue metafore il brano diventa anche una sorta di protesta, di denuncia ...