Ecuador -ucciso direttore di un carcere

(Di lunedì 22 aprile 2024) 1.21 Inuomini armati hannoildi unnell'ovest del travagliato Paese, nel giorno del referendum indetto dal presidente Daniel Noboa per decidere sulle riforme in materia di sicurezza, giustizia, investimenti e lavoro. La vittima è Damian Parrales, responsabile del penitenziario El Rodero, nello stato costiero di Manabi. E' la terza vittima "illustre" della settimana, dopo due sindaci di città note per l'attività di estrazione mineraria abusiva.

