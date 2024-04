Ecuador -sì a estradizione dei criminali

(Di lunedì 22 aprile 2024) 7.00 Il referendum sulla sicurezza inha visto il 65% di sì per l'di cittadini legati allatà organizzata. Indetto dal presidente Noboa sulle riforme in materia di sicurezza, giustiza,investimenti e lavoro, il referendum si è chiuso con un'affluenza del 72%. Nel giorno del voto, ucciso un direttore di carcere. Da inizio anno, bandeimperversano nel Paese, divenuto piazza di smercio della droga in arrivo dai vicini Perù e Colombia.

