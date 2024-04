Ecuador - l’ambasciatore Davoli accoglie un catamarano speciale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 22 aprile 2024)d’Italia in, Giovanni, ha accolto alle Isole Galapagos ‘Lo Spirito di Stella’, ilcompletamente accessibile impegnato in un giro del mondo 2023-2025, che prevede la partecipazione di persone con disabilità, civili e militari di forze armate italiane e straniere. Il progetto, si legge in un comunicato, è stato fortemente voluto dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, e promosso dal ministero della Difesa, dallo stato maggiore della Difesa e da Difesa Servizi, a favore di tutte le omologhe forze armate del mondo. Accompagnato dal sindaco e dalle autorità di capitaneria di porto di Santa Cruz, la principale isola dell’arcipelago delle Galapagos,ha sottolineato l’importanza di un progetto “unico nel mondo che giunge in un arcipelago a sua volta ...