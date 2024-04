Ecco le 3 cose da non fare quando si è davanti ad un cane inferocito | Non conta la razza - tendenzialmente è colpa dell’essere umano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Rimanere prima immobili poiqualche passo laterale, braccia lungo i fianchi e mai incrociate, e soprattutto evitare di incrociare lo sguardo con l’animale.tre minimi consigli di fronte ad un possibile assalto di uno di un altro animale come un orso o un lupo. Sono i consigli che l’educatore cinofilo Simone Parrinello rilasciava al sito Today.it dopo che a febbraio scorso a Roma un runner venne sbranato da tre rottweiler. Parole che tornano di attualità dopo che due pitbull hanno aggredito uccidendolo un neonato di 15 mesi a Eboli, in provincia di Salerno. “la responsabilità è”, spiegava Parrinello, “e non è una questione di razze: penso che ogni padrone dovrebbe seguire un corso per capire cosa significa stare con un ...