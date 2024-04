Ecco il nome che vuole Ibrahimovic sulla panchina dopo Pioli | un grande ritorno

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Il derby sarà probabilmente l'ultimo da allenatore del Milan. Stefanoha le ore contate e intanto i tifosi lo hanno già scaricato da tempo, inferociti per l'eliminazione ai quarti di Europa League nel doppio confronto contro la Roma. In caso di vittoria dell'Inter nella Stracittadina, i nerazzurri sarebbero ufficialmente ‘Campioni d'Italia' prendendosi la seconda stella. Quello che i tifosi del Diavolo non vogliono, sperando in unnuovo a fine stagione. Loro il condottiero lo hanno già scelto: Antonio Conte. Il club, però, oltre ad aver smentito seccamente nei mesi scorsi i rumor che erano emersi, più per un fatto economico che per altro. Il pugliese è inseguito dal Napoli e ha pretendenti all'estero e al momento il suo arrivo resta complicato. Secondo Tuttosport, l'ipotesi che stuzzica è quella dell'ex Marc Van Bommel. L'olandese la scorsa ...