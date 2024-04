Ecco a voi il genere di stagione | Sono maschio d’estate e femmina d’inverno

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 22 aprile 2024) Al peggio non c’è mai fine, purtroppo. La religione woke sta creando danni devastanti alla società e soprattutto al buonsenso, perché in nome del politicamente corretto non puoi bollare più niente come “idiota”, pena l’ostracismo. E le pretese, o meglio follie, della comunità Lgbt stanno trovando grande seguito, soprattutto tra i più giovani, ossia sui più indifesi, in quanto sprovvisti di molti strumenti. L’ultima sparata riguarda l’identità di, ma non i classici 75866 gender pseudo-esistenti. Qua c’è un’ulteriore novità: il gender season, ossia ildi. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, sempre più giovani della Generazione Z si identificano come gender season: il lorocambia a seconda del periodo dell’anno. Dee Whitnell, che si identifica come nonbinary, ha presentato la seguente ...