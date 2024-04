Eboli - bimbo di 15 mesi dilaniato da due pitbull | ferita anche la madre

(Di lunedì 22 aprile 2024) Due cani di razzasarebbero impazziti alla vista di un bambino di soli 15, perdendo la testa e attaccandolo come si trattasse di una preda. Morsi e graffi che hanno lasciato il lattante senza vita, nonostante l’intervento immediato della, che ha lottato con i due cani per liberare suo figlio. L'articolo proviene da Il Difforme.

Tragedia questa mattina in località Campolongo. Il piccolo era in braccio allo zio e in compagnia della madre quando i due cani sono entrati all'interno del cortile privato aggredendoli Tragedia ...

(Adnkronos) – Tragedia questa mattina in località Campolongo a Eboli , in provincia di Salerno. Un Bimbo di 15 mesi è stato azzannato e ucciso da due pitbull . L'episodio è avvenuto di primo mattino, ...

Eboli, bimbo di 13 mesi ucciso da due pitbull. Ferita la madre che ha tentato di salvarlo - Tragedia questa mattina in località Campolongo. Il piccolo era in braccio allo zio e in compagnia della mamma quando i due cani, liberi e non sorvegliati, sono entrati dal cortile di… Leggi ...informazione

bimbo di 13 mesi ucciso da due pitbull. I fatti - bimbo di 13 mesi ucciso da due pitbull mentre era in braccio allo zio. I fatti sono avvenuti in una frazione di Eboli ...361magazine

Nel Salernitano un bambino di 15 mesi è morto azzannato da due pitbull - Napoli, 22 apr. (askanews) – Un bimbo di 15 mesi è stato azzannato a morte da due pitbull a Eboli, in provincia di Salerno. L’incidente nel giardino di un’abitazione questa mattina in località Campolo ...askanews