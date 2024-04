Eboli - bimbo di 15 mesi attaccato e ucciso da due pitbull | ferita la mamma

(Di lunedì 22 aprile 2024) Tragedia a, in provincia di Salerno, dove undi appena 15è stato sbranato eda una coppia di. La tragedia si sarebbe consumata in località Campolongo.anche ladi 15da dueSecondo quanto riporta “La Città di Salerno”, il L'articolo Teleclubitalia.

I carabinieri di Eboli stanno cercando di capire cosa sia accaduto ad un bimbo di quattro anni ora in gravissime condizioni in terapia intensiva a Battipaglia: il piccolo, di nazionalità...

Tempo di lettura: < 1 minutoResta ricoverato all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli in gravissime condizioni di salute, il bambino di 4 anni, precipitato nel vuoto ieri sera mentre stava ...

Il bambino di 4 anni che lo scorso 24 marzo è precipitato dal balcone dell’abitazione di famiglia, situata in località Santa Cecilia ad Eboli , – come riporta Salerno Today – è uscito dal coma ed ha ...

Dramma ad Eboli. bimbo di 15 mesi attaccato e ucciso da due pitbull - Dramma in località Campolongo ad Eboli. Un bambino di 15 mesi, per cause da accertare, è stato attaccato e ucciso da una coppia di pitbull. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 ch ...ondanews

Bambino ucciso da due pitbull a Eboli: ferita anche la mamma - Tragedia questa mattina ad Eboli. Un bimbo di appena 15 mesi è stato sbranato e ucciso da due pitbull. Ferita anche la mamma. Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto ...ilmattino

bimbo di 15 mesi sbranato da due pitbull a Eboli: tragedia sulla litoranea di Campolongo - La madre, intervenuta per difendere il figlio, è stata a sua volta ferita dai molossi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che indagano sull'accaduto ...infocilento