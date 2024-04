Eboli - bimbo di 15 mesi attaccato e ucciso da due cani

Anche la mamma del bambino ucciso da due pitbull a Campolongo , frazione di Eboli , è rimasta ferita per difendere il figlio. Non sarebbe - secondo le prime notizie - in pericolo di vita. A quanto si ...

bimbo sbranato da pitbull, quando in Italia un cane viene ritenuto pericoloso - Intanto bisogna chiarire che in Italia non esiste alcun elenco di cani ‘pericolosi’. I cani vengono definiti pericolosi di volta in volta, ma si tratta di segnalazioni che arrivano sempre dopo episodi ...dire

bimbo di 15 mesi azzannato e ucciso da due pitbull, la tragedia nel Salernitano - Cronaca nazionale Salerno - 22/04/2024 12:59 - Una terribile tragedia ha colpito Campolongo, nel Salernitano, dove un bambino di 15 mesi è stato azzannato e ucciso da due pitbull. La madre ...abruzzo24ore.tv

Eboli, bimbo di 15 mesi azzannato e ucciso da due pitbull - Un bambino di 15 mesi e' stato azzannato da due pitbull a Campolongo, frazione di Eboli (Salerno) ed e' morto per le ferite riportate.notizie.tiscali