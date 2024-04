Eboli | bimbo di 13 mesi ucciso da due pitbull

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 22 aprile 2024) Pubblicato il 22 Aprile, 2024 Un’altra tragedia causata dall’attacco di cani della famigerata razza. La sconvolgente notizia giunge da, nel territorio di Campolongo, in provincia di Salerno. A perdere la vita in maniera orribile undi appena 13. Secondo quel che è stato ricostruito dai carabinieri intervenuti insieme con il personale del 118, il piccolino è stato aggredito da una coppia dinel giardino della casa rurale della famiglia che li ospitava per fare un favore ad un’amica della madre della vittima. Agghiacciante quel che si suppone, cioè che il bambino sia stato utilizzato dagli animali come una sorta di “pupazzo da gioco” o percepito come oggetto di disturbo in quello che ormai consideravano loro territorio e, quindi, da eliminare. Quel che è ...