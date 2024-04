È morta a 29 anni la TikToker Eva Evans - creatrice della popolare serie web Club Rat

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 22 aprile 2024) Èa 29laEva, conosciuta per lacomicaRat. A darne l’annuncio su Instagram, domenica 21 aprile, sua sorella Lila Joy: “Ieri la mia famiglia ha ricevuto la notizia che la nostra dolce, favolosa, creativa, premurosa ed esilarante Eva, la mia bellissima sorella è venuta a mancare”. Nata a Manhattan e cresciuta tra Brooklyn e i Caraibi, Evacontava 30mila followers su Instagram e oltre 300mila su TikTok. Nella sua carriera ha collaborato con brand del calibro di Gucci, Dior, Nike e Apple e star come Miley Cirus. Di recente era approdata su Prime Video con laRat, una fiction su un influencer di New York alla ricerca dell’amore. Causa morte di Eva ...