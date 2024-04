È già stato depositato Salvatore Baiardo candidato sindaco di Bagheria

Parabiago (Milano), 22 aprile 2024 - Preso mentre Truffa va un anziano . A Parabiago gli agenti hanno colto sul fatto un cittadino di origine straniera impegnato nel tentativo di Truffa re un cittadino pensionato. Da tempo la polizia locale di Parabiago ha intensificato i controlli finalizzati a prevenire, accertare e reprimere i reati di Truffa e, in particolare, quelli destinati a colpire persone più fragili, come gli anziani. Durante uno di ... (ilgiorno)

L’ex ministro della Salute, Roberto Speranza , contestato a Lecce in occasione della presentazione del libro “Perché guariremo. Dai giorni più duri a nuova idea di salute”. Tra 'no vax' e danneggiati da vaccino Covid , una donna, Ermelinda Cobuzzi, staccata dal gruppetto di contestato ri, ha raccontato (ilgiornaleditalia)

Roma, 21 aprile 2024 – Arrestato a Roma, su un treno proveniente dal Veneto e diretto in Campania, il “pendolare” delle truffe agli anziani, un 28enne di Napoli ritenuto responsabile di numerosi raggiri con vittime donne anziane commessi in tutta Italia. L’ultimo colpo l’avrebbe commesso in questi giorni in provincia di Rovigo. Dopo una lunga indagine avviata a gennaio a seguito di una truffa commessa a Roma, gli investigatori del commissariato ... (quotidiano)