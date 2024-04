È durato 4 o 5 anni | Ventura torna da Fazio con la paresi Come sta

(Di lunedì 22 aprile 2024) Simonaha grinta e coraggio da vendere. Lo ha dimostrato ai suoi fan quando, in una domenica qualsiasi, è arrivata in puntata con "mezza faccia bloccata" a causa di unafacciale dovuta al freddo. Da quel momento, nonostante le evidenti difficoltà e il bisogno di riposo, nessuno l'ha fermata. D'altronde il mostrarsi e il comportarsi senza troppi filtri sono sempre stati i suoi punti di forza. Ieri la conduttrice di Citofonare Rai 2 èta in onda al fianco della collega Paola Perego e la sera, per dimostrare appunto tutta la sua forza, ha presenziato al tavolo di Che Tempo che Fa. Dopo una scalinata e uno stacchetto da vera professionista, Simoha raggiunto il centro dello studio e il conduttore del programma Fabio. "stai?", ha chiesto il ...

Terracina, un uomo costretto ad allontanarsi dal proprio domicilio e dalla moglie per violenza sessuale e maltrattamenti. Violenza in famiglia donna picchiata Segni (ilcorrieredellacitta.com)Una ...

Personaggi tv. divorzio ufficiale per una famosa coppia della televisione italiana. Il loro grande amore era durato per quindici anni . Scopriamo insieme di chi si tratta e tutti i dettagli di questa ...

Pubblicato il 15 Marzo, 2024 Separazione ufficiale per una celebre coppia dello spettacolo televisivo italiano. La loro profonda affinità aveva resistito per un decennio e mezzo. Esploreremo ...

Simona Ventura torna da Fazio con la paresi: "È durato 4 o 5 anni". Come sta - Simona Ventura ha grinta e coraggio da vendere. Lo ha dimostrato ai suoi fan quando, in una domenica qualsiasi, è arrivata in puntata con ...iltempo

Omar Apollo: «Nessuno credeva in me, mi ringrazio da solo per non aver mollato» - In contrasto con lo spirito di uno che di riposo non se n’è preso molto, negli ultimi anni, non senza patirne le conseguenze ... è partito per un tour tutto suo, durato mesi, tra Nord e Sud America.rollingstone

Fedez presenta il suo più vecchio amico: «Non abbiamo mai litigato, ma non diciamolo...». Lui è un ex di Amici - Fedez ha sempre detto che non è mai stato troppo fortunato con le amicizie nella sua vita ed, effettivamente, anche gli ultimi eventi capitati con Luis Sal e il tanto discusso ...leggo