Droga - carabinieri arrestano 23enne

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 22 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoI militari della Stazionedi Laterza, lo scorso 17 aprile, hanno arrestato, in flagranza di reato, undel posto, presunto responsabile di produzione e detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. L’Arma, da sempre impegnata in servizi h24 di controllo del territorio, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione, conserva una sensibilità particolare rispetto al problema dell’uso di droghe, specialmente tra i giovani. L’arrestato, sottoposto a controllo dai, avrebbe nascosto, complessivamente, così come accertato a seguito di un’accurata perquisizione personale, circa 40 grammi di marijuana, nonché più di 80 semi di cannabis, in modo tale da poter procedere, verosimilmente, in maniera autonoma, alla produzione dello stupefacente. Nel garage dove è stato ...