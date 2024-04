Dramma in Campania - bimbo aggredito ed ucciso da una coppia di pitbull

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 22 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUna cittadina sotto choc ed una famiglia che probabilmente non troverà mai pace per la morte di undi 15 mesi, di Eboli, che ha perso la vita in una tragica circostanza Il piccolo, come riporta “La Città di Salerno“, è stato, sbranato eda due cani di famiglia di razza. Immediato l’intervento dei paramedici del 118, ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Ferita anche la madre nel tentativo di liberare il figlio dalle grinfie dei due cani. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della compagnia di Eboli, coordinati dal capitano Greta Gentili. In aggiornamento L'articolo proviene da Anteprima24.it.