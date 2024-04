(Di lunedì 22 aprile 2024) Lantus è pronta a iscriversi alla corsa per, anche perchéè molto attento aldei giovani Lantus è pronta a iscriversi alla corsa per, anche perchéè molto attento aldei giovani e il serbatoio di benzina verde va costantemente riempito. Nelle prossime settimane si saprà qualcosa

Per la Juventus è un momento piuttosto delicato come testimoniano i risultati: un solo successo nelle ultime otto partite, tuttavia durante...

Dorgu Juve, concorrenza sul mercato: Giuntoli al lavoro - La Juventus è pronta a iscriversi alla corsa per Dorgu, anche perché Giuntoli è molto attento al mercato dei giovani La Juventus è pronta a iscriversi alla corsa per Dorgu, anche perché Giuntoli è ...calcionews24

Roma, per l’estate si scalda la pista Chiesa - Visualizzazioni: 317 La Roma, confermato De Rossi anche per il prossimo anno, incomincia a sondare il terreno per i colpi del mercato estivo. Attenzione alla pista Chiesa. Negli ultimi giorni era emer ...calciostyle

Calciomercato Milan: Moncada stregato da Dorgu - Visualizzazioni: 743 Il Milan è alla costante ricerca di profili giovani e futuribili sul mercato e sta sondando vari nomi per occupare la casella di vice Theo Hernandez. Milan, fari puntati su Dorgu ...calciostyle