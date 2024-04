Dopo una vittoria sportiva nascono molti più bambini | lo dice la scienza

Napoli, 22 aprile 2024 – Spari e mazzate nel centro di Afragola : scoppia una rissa tra due famiglie a pochi passi dalla chiesa affollata di bambini per i battesimi appena celebrati. Una domenica da ...

Un televoto più movimentato di questo? Sicuramente non si vedevano da tempo così tanti colpi di scena uno dietro l’altro. Prima quello che era stato fatto passare come ritiro di Francesco Benigno , ...

Scene da far west ad Afragola, un popoloso comune alle porte di Napoli, dove oggi, 21 aprile, si sono verificate mazzate e spari in pieno centro, precisamente in piazza Castello. La violenta ...