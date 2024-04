Dopo questa abbiamo chiuso Chiara Ferragni - le foto sexy e subito il caos tra i fan

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 22 aprile 2024)torna sui social, ma è un disastro. Gli ultimi mesi sono stati a dir poco burrascosi per l’influencer che prima è stata travolta da alcuni guai giudiziari a cominciare dal pandoro-gate e poi si è lasciata con Fedez. Pochi giorni fa, mentre il marito è volato a Los Angeles per seguire il Coachella Festival, è stata beccata allo stadio con alcuni familiari. Recentemente è tornata a postaresui social, ma le cose non vanno bene. Si è molto parlato nelle scorse settimane dei follower e degli sponsor persi. Nelle ultime ore anche Federica Panicucci ha parlato die Fedez. In particolare ha parlato di alcuni contributi statali che sono finiti alla coppia. A versarli, come riportato da Dagospia, sarebbe stato nel 2023 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per ...