Dopo il fallimento - riaprono le prosciutterie Dall’Ava che rimarranno italiane

Il gol di Edoardo Pierozzi all'87' ha regalato al Cesena la promozione aritmetica in Serie B: Toscano ha centrato l'obiettivo al suo secondo anno in panchina.Continua a leggere

Consiglio Liguria, insorgono opposizioni "63mln buco in sanità" - Consiglio regionale straordinario a oltranza per discutere e votare la variazione al bilancio di previsione di Regione Liguria per gli anni finanziari 2024-2026 approvato a maggioranza dalla prima com ...ansa

Liguria, sanità, Pastorino (Linea condivisa): "Toti non può più nascondere il buco di bilancio" - "Avete fallito nei modelli organizzativi, avete fatto un buco di 63 milioni e lo ripianate con una manovra di bilancio e poi chiedete di certificare il buco". Così Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ...telenord

Dopo il Planetario i BocsArt, centrodestra all’attacco sulle opere dell’era Occhiuto rimaste incompiute - Polemica sulla presenza del sindaco (con bonifica) alla conferenza stampa convocata dai consiglieri di minoranza: «Propaganda mortificante» ...corrieredellacalabria