Dopo gli arresti di studenti pro Palestina - alla Columbia University solo lezioni a distanza per provare a calmare le acque

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) La, negli Stati Uniti, ha deciso di proseguire tutte leda remoto, nel tentativo di disinnescare le crescenti mobilitazioni deglia sostegno del popolo palestinese. La scorsa settimana alcune centinaia disi erano accampati all’interno del campus dell’ateneo in segno di solidarietà con lae per chiedere più attenzionecrisi umanitaria in corso a Gaza. Hanno anche domandatoscuola di rescindere gli accordi di collaborazione con società legate ad Israele. Giovedì scorso la rettrice Minouche Shafik ha però chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Per la prima volta da 50 anni la polizia è entrata nel campus arrestando una settantina di. Oggi si segnalano ...