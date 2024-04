Doodle di Google di oggi per la Giornata della Terra 2024

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 22 aprile 2024) Pubblicato il 22 Aprile,(Adnkronos) – E' dedicato allaildidi, 22 aprile. Presenta foto aereebellezza naturale del nostro pianeta, sottolineando l’importanzabiodiversità eprotezione dell’ambiente. Le lettere dimostrano alcuni dei luoghi del mondo in cui persone, comunità e governi lavorano ogni giorno per contribuire a proteggere la bellezza naturale, la biodiversità e le risorse. Questi esempi offrono una promessa di speranza e ottimismo, ma ci ricordano anche che c'è ancora molto da fare per affrontare la crisi climatica e la perdita di biodiversità. G: Isole Turks e Caicos. Le ...