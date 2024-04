Donna muore travolta dalla propria auto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 22 aprile 2024) Un’anziana di 88 anni è morta in ospedale a Genova, dopo essere statadomenica, parcheggiata in discesa e probabilmente con il freno a mano mal inserito. Laera stata subito soccorsa e trasferita con un codice di media gravità in ospedale, ma è morta lunedì mattina. Non si esclude che, oltre alle ferite dell’urto, l’anziana si sia sentita male sul posto dell’incidente e si sia aggravata più tardi. L'articolo proviene da The Social Post.