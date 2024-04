Donna di 85 anni investita a Rigutino Nord

(Di lunedì 22 aprile 2024) Alle ore 9:49 di questa mattina, un incidente si è verificato a, coinvolgendo unaanziana di 85. La vittima è statada un veicolo mentre attraversava la strada, richiedendo un intervento immediato di emergenza. Le squadre di pronto intervento della Misericordia di Castiglion Fiorentino e della Polizia Municipale di Arezzo sono giunte prontamente sul luogo dell’incidente per fornire assistenza. Laè stata stabilizzata sul posto e successivamente trasportata in codice 2 al Pronto Soccorso di Arezzo per ricevere le cure necessarie. L’episodio sottolinea l’importanza della prudenza e della sicurezza stradale, specialmente per i pedoni, e richiama all’attenzione sulla necessità di adottare comportamenti responsabili mentre si attraversa la ...

