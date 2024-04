Don Camillo batte la Bortone e Scurati | ascolti - la verità che imbarazza la sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Oibò ma siamo nel 2024 o nel 2001? Per chi si occupa professionalmente di campagne elettorali e messaggi politici, guardando a quello che è successo sabato, qualche dubbio che ci sia stato un salto indietro nel tempo nel mondo della politica italiana viene. Tutto nasce da un post di Serena, conduttrice romana con un solido curriculum, va sottolineato, e simpatie didichiarate, piazzato sui propri profili social alla stregua di un fucile caricato a pallettoni. La conduttrice di punta di Rai 3 sabato mattina ha denunciato un caso di presunta censura da parte dei vertici Rai. L'ex conduttrice di Agorà segnalava che il monologo dello storico Antonionon sarebbe andato in onda a Che sarà per effetto di pressioni politiche editoriali non ben specificate. La giornalista si è guardata bene dall'urlare al “fascismo”, ...