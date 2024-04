Ditte orafe prese d’assalto dai ladri Ancora un colpo - rubato l’argento pronto per le spedizioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 aprile 2024) Arezzo, 22 aprile 2024 –un assalto al distretto industriale orafo di Arezzo. Questa volta ihanno preso di mira e sono entrati all’interno della ditta Taitu, specializzata in produzione di argento, in via Ramelli. Un vero e proprioalla Diabolik: i malviventi hanno smontato alcuni pannelli del piano superiore dello stabile, poi avrebbero camminato lungo una grondaia e si sarebbero calati all’interno dell’azienda portando viaper le. Assalto alla ditta orafa,portano via l'argentoper leda quantificare il bottino. Nel reparto preso di mira erano pronti pacchi per la spedizione di argento e bigiotteria di lusso. Il furto è stato scoperto ...