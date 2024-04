Diffidati Milan-Inter | nerazzurri a rischio squalifica in vista del Torino

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 aprile 2024) Idi: ecco chi sono iindel match contro il. Isono a un passo dalla vittoria dello scudetto, poi il finale di stagione sarà di festa e nulla più: se verrà ammonito contro i cugini rossoneri nel derby, soltanto Mkhitaryan verràto dal giudice sportivo e non ci sarà sabato contro i granata: dunque massima attenzione per il centrocampista armeno, chiamato a evitare un cartellino giallo se non vorrà essere fermato per un turno, essendo l’unico diffidato della squadra di Inzaghi. SportFace.