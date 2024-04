Trump in tribunale a New York: "Questi sono tutti processi Biden" - New York, 22 apr. (askanews) - "Questi sono tutti processi Biden", ha detto Donald Trump arrivando in un tribunale a New York dove accusa e Difesa presentano le argomentazioni di apertura nello ...libero

Difesa Trump, 'nulla di male nell'influenzare il voto' - "Ho un avviso spoiler che rovina la sorpresa (dell'accusa, ndr): non c'è niente di sbagliato nel cercare di influenzare un'elezione. (ANSA) ...ansa

Mattarella: "In Europa servono riforme su Difesa comune, sistema decisionale e finanza" - (Agenzia Vista) Roma, 22 aprile 2024 "Indico tre aspetti su cui è indispensabile intervenire. La prima riguarda le modalità del processo decisionale dell'Unione Europea. Nel mondo di oggi, sempre più, ...quotidiano