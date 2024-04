Difesa Trump - ' è innocent - non ha commesso alcun crimine'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) "Donalde, non ha". Così Todd Blanche, uno degli avvocati dell'ex presidente americano nel caso pornostar, ha iniziato le sue dichiarazioni preliminari. Matthew Colangelo, uno dei pm del processo ha descritto in aula la pratica del 'catch and kill' (prendi e uccidi) usata dal tycoon, dal suo avvocato Michael Cohen e dall'editore del tabloid 'National Enquirer' David Pecker per tutelare l'immagine di The Donald. "È un modo di comprare informazioni dannose non per pubblicarle ma per nasconderle, farle sparire e, in questo caso, aiutare il candidato", ha detto Colangelo. Il primo episodio, ha riferito, fu il pagamento da parte del tabloid di 30.000 dollari all'ex portiere dellaTower per un'esclusiva poi insabbiata, quella secondo cui ...