Dieci brand sostenibili per celebrare l' Earth Day

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 22 aprile 2024) La Giornata della Terra — spesso indicata con la terminologia inglese diDay — è una celebrazione annuale che si tiene il 22 aprile per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della protezione dell'ambiente e della promozione dellatà. Considerata una delle più grandi manifestazioni ambientali al mondo e coinvolge milioni di persone in tutto il globo, nasce nel 1970, quando il senatore statunitense Gaylord Nelson decise di dare vita a un'ampia mobilitazione per sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo ai problemi ambientali, in risposta ai gravi effetti dell'inquinamento e della distruzione ambientale. La moda è ancora una volta protagonista dell'Day attraverso iche hanno fatto dellatà il loro core business e le aziende che guardano a un futuro ...