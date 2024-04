Diabete - convegno a Pesaro | gli esperti spiegano come tenerlo sotto controllo

(Di lunedì 22 aprile 2024), 22 aprile 2024 - Tre giorni di, che hanno rivelato moltissime problematiche che affliggono non solo l'Italia, ma anche l'Europa ed il mondo intero. Si è tenuto a, da sabato ad oggi, il 58esimoEdeg (European dyabetes epidemiology group), che ha visto la presenza di 14 Stati, europei e non, (presenti erano Usa, Canada, Australia, Cina, Russia, Iran, Perù, Colombia, Olanda, Kazakistan, Grecia, Norvegia, Polonia e Danimarca), che da molto tempo collaborano sugli stessi temi importantissimi nella ricerca contro il, quali le condizioni ambientali che favoriscono l'insorgere di questa patologia e l'incidenza che questa ha nei più piccoli.su...

