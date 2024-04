Di Paolantonio | La migliore difesa dell’anno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 aprile 2024) A un Mauro Zappi poco sorridente dopo la quinta sconfitta di fila della sua Virtus fa da contraltare un Emanuele Dieuforico. "Mi aspettavo una partita nervosa contro un’Andrea Costa che aveva un obiettivo importante – inizia Zappi –. Noi volevamo mettere in campo una nostra buona versione dopo le critiche anche ingiuste, al netto di queste sconfitte nel finale di stagione. Perdere dà molto fastidio, ma ho visto in campo la Virtus che volevo vedere e fino a 5’ dalla fine abbiamo fatto una partita allo stesso livello dell’Andrea Costa, a cui faccio i complimenti per la stagione strepitosa". Il dato a rimbalzo salta all’occhio nel computo finale: "Non avere Ohenhen ha inciso contro uno come Crespi, così come i 15 offensivi quando l’Andrea Costa faticava in attacco". Quanto alla stagione: "Non guardiamo solo al finale, abbiamo fatto un ritorno con otto ...