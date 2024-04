Detenuti minori torturati nel carcere Beccaria dai poliziotti: uno ha anche provato violentare un ragazzino - Nelle prime ore di questa mattina sono stati arrestati 13 agenti della polizia penitenziaria accusati di maltrattamenti sui Detenuti minorenni del carcere ...fanpage

Suicidi in carcere, la presidente della Camera Penale di Brescia: "Dal governo proposte inadeguate" - Le Camere Penali e la Garante dei diritti dei Detenuti lanciano l'allarme sulle condizioni di vita in carcere Non c’è più tempo: quella delle condizioni penitenziarie - a Brescia e in tutta Italia - è ...bresciatoday

Lo ammette anche Melillo: per i Detenuti al 41 bis la rieducazione non si fa - Il procuratore nazionale antimafia ha detto in audizione alla camera che al 41 bis non fanno trattamento penitenziario per cui che senso ha concedere loro la liberazione anticipata Si afferma quindi ...editorialedomani