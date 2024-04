Destre all’assalto di Emiliano | arriva la mozione di sfiducia

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 22 aprile 2024) Leapprofittano del terremoto che ha sconquassato la Regione Puglia per affondare il colpo. E annunciano, in una conferenza stampa, che in Consiglio regionale presenteranno entro mercoledì unadinei confronti del governatore Michele. La mossa è stata decisa dopo il rinvio del Consiglio regionale del 23 aprile perché “il centrosinistra non ha più i numeri”, è l’accusa rivolta dall’opposizione. Dopo l’uscita del M5S in seguito alla bufera giudiziaria che ha investito esponenti della maggioranza, gli addii al gruppo Pd di Michele Mazzarano e Anita Maurodinoia, e le dimissioni del capogruppo di Con, Giuseppe Tupputi, il centrosinistra potrebbe avere numeri risicati in Aula. “Sarà curioso vedere se verrà di nuovo il presidente Conte a firmare la”, ha detto il ...