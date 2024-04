Designazioni semifinali ritorno Coppa Italia | Lazio-Juventus ad Orsato

(Di lunedì 22 aprile 2024) Learbitrali delledidella2023/2024. Il designatore della Can, Gianluca Rocchi, ha scelto Danieledella sezione di Schio perdi martedì 23 aprile: allo stadio Olimpico i biancocelesti vanno a caccia della rimonta visto il 2-0 subito nella gara di andata mentre i bianconeri vorranno difendere il vantaggio acquisito a Torino. Sarà invece Federico La Penna a dirigere Atalanta-Fiorentina di mercoledì 24 aprile. I viola hanno vinto la gara d’andata per 1-0. LEDELLEDIDIMartedì 23/04 ...

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per le due semifinali della Coppa Italia . Ecco tutti i dettagli L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per le semifinali di Coppa Italia . Ecco ...

Real Madrid-Barcellona, streaming e diretta TV: Sky, NOW o DAZN Dove vedere La Liga - Real Madrid-Barcellona, dove vederla Tutte le info utili, la designazione arbitrale e le probabili formazioni della sfida di La Liga.news.superscommesse

I rossoneri di Abate, alle Final Four per il secondo anno di fila, puntano al titolo. Nell'altra semifinale si affrontano Olympiacos e Nantes - I rossoneri di Abate, alle Final Four per il secondo anno di fila, puntano al titolo. Nell'altra semifinale si affrontano Olympiacos e Nantes ...gazzetta

La Roma in semifinale in tutte le ultime quattro stagioni europee - La Roma ha raggiunto le semifinali in tutte le ultime quattro stagioni considerando le grandi competizioni europee. Tra le squadre italiane solo la Juventus ci è riuscita in più stagioni di fila (5 tr ...insideroma