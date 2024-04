Desailly | Mbappè al Real? Fa bene suo business - io sarei andato in Arabia per 400 mln

(Di lunedì 22 aprile 2024) (Adnkronos) – "Mbappé alMadrid? È bello quello che fa, perché tiene il suo, è incredibile. L'ha fatto due anni fa, non si sapeva dove sarebbe. Dicevano che aveva già fatto il contratto ma fa quello che vuole il. Se fossi stato io al posto di Mbappé, avrei firmato per l'L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

(Adnkronos) – “Mbappé al Real Madrid? È bello quello che fa, perché tiene il suo business , è incredibile. L’ha fatto due anni fa, non si sapeva dove sarebbe andato . Dicevano che aveva già fatto il contratto ma fa quello che vuole il business . Se fossi stato io al posto di Mbappé, avrei firmato per l’ Arabia Saudita, per 400 milioni all’anno, e poi l’anno successivo sarei tornato nel circuito europeo. Se vince il Pallone d’Oro quest’anno, può ... (seriea24)

