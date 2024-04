Derby Milan-Inter - tantissimi i vip a San Siro | ecco chi c’è E a sorpresa spunta Noel Gallagher

A San Siro, il match per la 33° giornata di Serie A 2023/2024 tra Milan e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE A San Siro, Milan e Inter si affrontano nel match valido per la 33esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA (calcionews24)

Squadre in campo per la partita più attesa dell'anno, quella che potrebbe consegnare all'Inter lo scudetto. Le scelte dei due tecnici, l'atmosfera di San Siro, seguite tutto nella nostra diretta testuale (ilgiornale)

Manca davvero poco alla vittoria matematica dello scudetto da parte dell’Inter, un titolo che cucirebbe la seconda stella sul petto dei nerazzurri. Il primo match point stasera: alle ore 20.45 a San Siro è iniziato il 239esimo derby della Madonnina. Se gli uomini di Simone Inzaghi dovessero vincere conquisterebbero aritmeticamente il campionato con cinque giornate di anticipo: mai nella sua storia la stracittadina ha consegnato il titolo a una ... (ilfattoquotidiano)

“Abbiamo l’obiettivo dello Scudetto e della seconda stella, dovesse arrivare nel derby sarebbe la ciliegina sulla torta, ma non ne siamo ossessionati”. Beppe Marotta, ad dell’Inter, parla così a pochi minuti dal derby che potrebbe vedere il trionfo dei nerazzurri. “Emozionato? Sono un po’ vecchio e si allontana, ma un’esperienza del genere non mi era mai capitata”, afferma sorridendo. “Inzaghi era un nostro obiettivo come di tanti altri ... (sportface)

Nel giorno in cui l’Inter proverà a scrivere un capitolo memorabile della sua storia, i nerazzurri scendono in campo per l'”Earth Day”. Tutto è pronto per il derby della Madonnina, che potrebbe assegnare lo scudetto alla squadra di Simone Inzaghi con cinque giornate di anticipo: mentre il Milan farà il possibile per impedire ai cugini di trionfare davanti al proprio pubblico, l’Inter cercherà di approfittare della congiunzione astrale che gli ... (quifinanza)