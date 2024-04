Derby Milan-Inter - Adli | Preso un altro gol su angolo | tanti quest’anno

Milan o, 22 aprile 2024 – Le luci, a San Siro, se le prende tutte l'Inter. Notte di stelle: due, la seconda cucita proprio nel Derby , in casa del Milan . Mai successo. Ed è festa nerazzurra dopo un campionato di fatto dominato, con l'unico neo arriva to in Europa con l'uscita prematura in Champions. È Acerbi a segnare il gol scudetto incornando alle spalle di Maignan un corner spizzato da Pavard. È il capolavoro di Simone Inzaghi: delle sue ... (sport.quotidiano)

E' campione d'Italia per la ventesima volta nella sua storia, l'Inter. I nerazzurri conquistano la seconda stella con 5 giornate d'anticipo nel modo più dolce possibile, grazie al trionfo nel derby sul Milan, sconfitto 2-1 ed è la sesta volta di fila in una stracittadina, grazie ai gol di Acerbi al 18' e Thuram al 49'. Inutile per i rossoneri la rete di Tomori all'80'. Finale nervoso con tre espulsi: Theo e Calabria per il Milan e Dumfries per ... (firenzepost)