Derby Milan-Inter 1-2 | gol rossonero di Tomori | Serie A News

(Di lunedì 22 aprile 2024) Fikayova in gol per ilneldio contro l'. Colpo di testa da distanza ravvicinata a dieci minuti dalla fine

Manca davvero poco alla vittoria matematica dello scudetto da parte dell’Inter, un titolo che cucirebbe la seconda stella sul petto dei nerazzurri. Se gli uomini di Simone Inzaghi dovessero vincere questa sera contro il Milan conquisterebbero aritmeticamente il campionato con cinque giornate di anticipo: mai nella sua storia la stracittadina ha consegnato il titolo a una delle due squadre. La cronaca in Diretta Minuto 79 – Gol del Milan. Tomori ... (ilfattoquotidiano)

Milan-Inter , partita della trentatreesima giornata di Serie A 2023-24: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. L’Inter di Simone Inzaghi sfida i rossoneri allenati da Stefano Pioli. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo Stadio “San Siro” di Milano. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP LIVE : Milan-Inter 1-2 87? Ammonito Simone Inzaghi per protesta. Poi cambio: fuori Bastoni e ... (inter-news)

Inzaghi regala la seconda stella all'Inter e scrive la storia nel derby : i nerazzurri sono campioni d'Italia per la ventesima volta, chiudendo il campionato a cinque giornate dalla fine.Continua a leggere (fanpage)

Più bello di così non si può. L` Inter vince il sesto derby di fila e conquista il ventesimo Scudetto , quello della seconda stella , proprio... (calciomercato)

Inter, Inzaghi ce l’ha fatta - Simone Inzaghi si è trascinato dietro per chilometri un fardello che avrebbe potuto piegargli le spalle. Invece si è temprato, divenendo via via più forte, più.calciomercato

Scudetto Inter, festa e rissa nel Derby: Acerbi e Thuram affondano il Milan - 90' + 5 - INTER CAMPIONE D'ITALIA - Il Derby di Milano si chiude con il successo dei nerazzurri per 2-1. La squadra di Simone Inzaghi è matematicamente campione d'Italia. 80' - GOL Milan - Tomori ...tuttosport

Milan – Inter 1-2 highlights e gol: Acerbi e Thuram firmano Derby e seconda stella! – VIDEO - Milan - Inter 1-2 highlights e gol: le azioni principali della sfida della trentatreesima giornata di Serie A 2023/24.generationsport