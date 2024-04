Derby - Inzaghi | Il Milan è la mia vit - ma l’Inter di mio fratello …

(Adnkronos) – “Con i ragazzi abbiamo parlato di quello che stiamo facendo, del nostro percorso. Sappiamo che domani può essere un giorno importante, ma non è un’ossessione vincere il campionato domani, se arriva domani tanto meglio. Quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto dal 13 luglio. La salita sta finendo, vogliamo vedere il panorama”. Così l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia del derby di Milano che, ... (seriea24)

"Orgoglio, riscatto , responsabilità, appartenenza". È il poker di concetti messi sul tavolo pre- derby da Pioli . Vincere per forza, in sintesi. Rialzare la testa dopo l’uscita dall’Europa, difendere il secondo posto, rinviare lo scudetto dell’ Inter e batterla dopo cinque ko consecutivi. Il doppio patatrac con la Roma tra San Siro e Olimpico ha tutta l’aria del capolinea per l’allenatore. Lui bada al presente: "Non parliamo di me, lo si sta ... (sport.quotidiano)

Milano, 22 aprile 2024 – Non sembrano esserci grandi dubbi di formazione nell'Inter in vista del derby di Milano di questa sera che può consegnare lo scudetto ai nerazzurri. Per conquistare aritmeticamente il tricolore della seconda stella la squadra di Inzaghi deve vincere e il tecnico non ha certo intenzione di affidarsi a formazioni sperimentali. I titolari saranno gli stessi che hanno pareggiato 2-2 contro il Cagliari, sempre a San Siro, ... (sport.quotidiano)

Milano, 22 aprile 2024 – Milan-Inter , il momento tanto atteso è finalmente arrivato. In un San Siro tutto esaurito si gioca un Derby che vale lo scudetto. In caso di vittoria, i nerazzurri festeggeranno infatti il ventesimo tricolore della storia. Ma la squadra di Pioli è pronta a dare battaglia: dopo l’eliminazione ai quarti di finale di Europa League contro la Roma, Leao e compagni sono chiamati a una prova di orgoglio per evitare di ... (sport.quotidiano)

