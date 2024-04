Derby emozionante | Cgc Viareggio vince 5-4 - Pumas Farmaè aggancia la Camaiore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) IlForte-Cgcdella 14ma giornata di serie A2 va ai bianconeri che s’impongono 5-4 dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio (1-2). Per le altre formazioni locali, vittoria (9-5) dellaa Sarzana cheal secondo posto la Rotellistica, battuta a Prato per 6-5. Al Palaforte comincia bene la squadra di Biancucci, avanti con Muglia al 7’, ma Gabriel Ambrosio (18’) e Bicicchi (19’) ribaltano il punteggio del primo tempo. Al 5’ della ripresa pareggia Muglia in superiorità numerica, poi D’Anna (7’) e Rosi (8’) illudono i viareggini, ma squadra di Molina accorcia con Alessio Ambrosio su rigore (11’). Dopo un tiro diretto non trasformato da Muglia (19’) all’ultimo minuto prima pareggia Bicicchi e, sulla battuta al centro Raffaelli porta il Cgc a ...