Derby e scudetto - Inter campione d' Italia per la 20^ volta

Milano, 22 aprile 2024 – Le luci, a San Siro, se le prende tutte l'Inter. Notte di stelle: due, la seconda cucita proprio nel Derby, in casa del Milan. Mai successo. Ed è festa nerazzurra dopo un campionato di fatto dominato, con l'unico neo arrivato in Europa con l'uscita prematura in Champions. È Acerbi a segnare il gol scudetto incornando alle spalle di Maignan un corner spizzato da Pavard. È il capolavoro di Simone Inzaghi: delle sue ... (sport.quotidiano)

E' campione d'Italia per la ventesima volta nella sua storia, l'Inter. I nerazzurri conquistano la seconda stella con 5 giornate d'anticipo nel modo più dolce possibile, grazie al trionfo nel derby sul Milan, sconfitto 2-1 ed è la sesta volta di fila in una stracittadina, grazie ai gol di Acerbi al 18' e Thuram al 49'. Inutile per i rossoneri la rete di Tomori all'80'. Finale nervoso con tre espulsi: Theo e Calabria per il Milan e Dumfries per ... (firenzepost)

AGI - Al triplice fischio dell'arbitro Colombo è scattata la festa, per 70 mila dentro San Siro in larga prevalenza rossonero (quelli che potranno dire di esserci stati nel giorno dello scudetto vinto in casa dei rivali), per i tantissimi che ormai da settimane aspettavano soltanto questo momento. Cerchiato di rosso sul calendario, un appuntamento con la storia per scrivere la storia, perche' mai prima d'ora era capitato che il derby di Milano ... (agi)

Dopo il gol di Thuram molti Tifosi del Milan hanno deciso di lasciare San Siro per non vedere la festa Scudetto dell'Inter. Ma uscendo dallo stadio hanno trovato diversi supporter nerazzurri pronti a prenderli in giro.Continua a leggere (fanpage)

Più bello di così non si può. L`Inter vince il sesto derby di fila e conquista il ventesimo Scudetto, quello della seconda stella, proprio... (calciomercato)