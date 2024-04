Denatalità - la ricetta di Plasmon | Pianificazion - azioni continue e monitoraggio dei risultati

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 22 aprile 2024) Per contrastare laserve una strategia di lungo periodo e ilcostante dei. Parla da dirigente aziendale Luigi Cimmino Caserta, responsabile rapporti istituzionali di KraftHeinz Italia, ma non è per deformazione professionale. La sua è una vera e propria. Non solo perché l’azienda per cui lavora con i suoi biscotti