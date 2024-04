Delitto di Arce - nuove testimonianze del nipote del carrozziere | Mi descrisse un ragazzo biondino della sua stessa altezza La strattonava e lei piangeva

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Al processo d’Appello suldispuntanoche rafforzano le precedenti già emerse. Parliamo dell’assassinio di Serena Mollicone, la 18enne che scomparve il primo giugno del 2001 da, ritrovata (in una zona che era stata già perlustrata) due giorni dopo con mani e piedi legati e il capo infilato in un sacchetto di cellophane in località Fontecupa (Fontana Liri). Imputati per la sua morte sono, lo ricordiamo, l’allora comandante dei carabinieri Franco Mottola, sua moglie e suo figlio Marco, tutti assolti in primo grado. Fu proprio Mottola a raccogliere la sua denuncia di scomparsa. Mentre tuttaera mobilitata per trovare Serena, “quel giorno a pranzo (del 2 giugno, nda) ne parlai a mio zio Carmine Belli. Gli mostrai la foto e lui mi disse di averla ...