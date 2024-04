Del Piero | Allegri e Juve? A mio avviso le cose sono abbastanza chiare

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 22 aprile 2024) L’exDelha rilasciato un’intervista alla “Gazzetta dello Sport” dove ha parlato della situazione della sua ex squadra. Come si vede da lontano la situazione die il dibattito che c’è attorno alla sua figura? «Lungi da me mettermi in mezzo a questo tipo di. Sì, vedo e leggo che si parla tanto die della, ma a miole, poi dipende da come vuoi vedere la situazione. Si può dire che tantocome lahanno fatto tutto quello che dovevano fare o al contrario che si poteva far di più, o un mix delle due. Io non decido némai stato interpellato in ...