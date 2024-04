De Luca | Assumeremo tutti gli Oss che sono nelle graduatorie

(Di lunedì 22 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“gli operatori socio-sanitari chee faremo tutto quello che ci è consentito in un contesto di legalità e in base alla risorse disponibili”. Lo ha detto, rispondendo ai cronisti, il presidente della Regione Vincenzo Dea Caivano (Napoli), dove è intervenuto per visitare il cantiere dovein corso di realizzazione la Casa di Comunità e la Centrale Operativa Territoriale. “Abbiamo già stabilizzato migliaia di oss, infermieri e medici. Credo di poter tranquillizzare anche gli operatori socio sanitari, daremo loro risposte positive” ha concluso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

