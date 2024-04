Dal vigneto a labirinto più grande del mondo arriva il vino degli antichi romani

(Di lunedì 22 aprile 2024) Unche nasca da un. E' l'ultima scommessa dell'Azienda Agricola Biologica Marco Carpineti, che tra tra i Comuni di Bassiano, Sezze e Sermoneta, ha costruito ildi Vigna piùdel. Il progetto, ha trasformato una porzione didi circa tre ettari in un complesso disegno che ospita due spirali e un, avvolti da un motivo a onde. L'obiettivo dichiarato è quello di creare un ambiente accogliente e inclusivo, lontano dal tradizionale schema di impianto dei filari, permettendo ai visitatori di vivere un'esperienza sensoriale e riflessiva. Metafora della vita Ildi Vigna è stato concepito come metafora del percorso della vita, con i suoi momenti di sfida e di cambiamento. La realizzazione ...

