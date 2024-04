Dal rischio alla paura Le reazioni dei mercati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Biocchi L’indice “Fear and Greed“ (avidità e), calcolato dCNN per misurare la propensione aldegli investitori, ha mostrato un rapido passaggio da “avidità estrema” a “” in poche sessioni di mercato. Analogamente, il VIX, indice di volatilità dell’S&P 500, è tornato rapidamente ai livelli di ottobre 2023, periodo da cui partì l’ultimo significativo rialzo, indicando un crescente nervosismo tra gli operatori. Questesono una fotocopia di quanto avviene quando le persone si trovano di fronte a minacce imminenti, come l’arrivo di un uragano e si manifestano in Borsa in modo analogo. Di fronte a tali eventi naturali estremi, le persone tendono a prelevare contanti, accumulare scorte di beni essenziali e cercare di proteggere i propri beni e la propria incolumità. In ...